На голову активиста, протестовавшего против культа личности Трампа, упал палец его 50-метрового памятника

В Миннеаполисе во время протестной акции у подножия 50-метрового памятника Дональду Трампу пострадал активист Эрик Ланге. Мужчина держал плакат «Он вам не бог» и скандировал лозунги против культа личности, когда от монумента отделился бетонный палец правой руки и упал ему на голову.

Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга. Другие участники акции разбежались, но позже вернулись, чтобы заснять место происшествия.

Муниципальные власти начали проверку состояния памятника. Конструкцию уже дважды осматривали на предмет трещин, но повреждений не обнаружили.

«Я стоял и кричал: «Не сотвори себе кумира», – рассказал пострадавший Ланге, лёжа на больничной койке. – А он взял и упал. Я теперь не знаю, как с этим жить: я против культа, но культ, кажется, тоже против меня».

В музее современного искусства Миннесоты предложили выставить упавший фрагмент как арт-объект под названием «Перст указующий».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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