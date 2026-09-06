Суд в США запретил администрации Трампа использовать базу DHS для проверки избирателей

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет, не позволяющий администрации президента США Дональда Трампа использовать базу данных министерства внутренней безопасности (DHS) для массовой проверки гражданства зарегистрированных избирателей. Решение принято коллегией Апелляционного суда округа Колумбия двумя голосами против одного примерно за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

Речь идет о системе SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), которая первоначально предназначалась для проверки иммиграционного статуса. После распоряжения Трампа в 2025 году систему расширили: она получила возможность использовать данные Администрации социального обеспечения, в том числе номера Social Security, и проводить массовую сверку списков избирателей. Нижестоящий суд пришел к выводу, что такая схема может нарушать федеральное законодательство о защите персональных данных.

Большинство апелляционной коллегии сочло, что власти не доказали законность передачи штатам персональной информации миллионов американцев. Судьи указали также на риск ошибок в данных о гражданстве, из-за которых законным избирателям может потребоваться дополнительно доказывать свой статус или они могут быть ошибочно исключены из списков. Судья Грегори Кацас, назначенный Трампом, с решением большинства не согласился.

Администрация Трампа утверждает, что расширенная проверка необходима для выявления неграждан, зарегистрированных для участия в выборах. Противники инициативы заявляют, что федеральные базы содержат устаревшие и ошибочные сведения, особенно в отношении натурализованных граждан, и что массовая сверка может привести к незаконному исключению имеющих право голоса людей из списков избирателей.

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