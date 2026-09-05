Истребитель ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу к северу от Афин

В субботу, 5 сентября, истребитель F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу к северу от Афин. Над местом происшествия поднялись клубы черного дыма, за падением самолета наблюдали тысячи зрителей.

В ВВС Греции сообщили, что пока неизвестно, успели ли пилоты катапультироваться.

Инцидент произошел в рамках ежегодного авиашоу Athens Flying Week на авиабазе Танагра. Над местом крушения кружил пожарный вертолет, пытавшийся предотвратить распространение огня.

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