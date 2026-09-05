 

Поддержка АдГ в Саксонии достигла 57% после обещания снять запрет на использование домашних вентиляторов

05.09.2026, 16:15, Разное
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Поддержка центристской партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония-Анхальт за день до выборов достигла рекордных 57%. Резкий рост популярности политологи связывают с обещанием местного лидера АдГ после прихода к власти отменить запрет на использование вентиляторов в частных домах и квартирах.

Покупка, продажа, использование и хранение вентиляторов были запрещены 5 августа по инициативе ультралевых партий «Зелёные» и ХДС. Политики указывали, что после запрета кондиционеров многие «экологически безответственные» немцы перешли на использование вентиляторов, которые «без категорической необходимости» потребляют большие объёмы электроэнергии, провоцируя тем самым выбросы CO2 и других нежелательных веществ в атмосферу и ускоряя глобальное потепление. Поскольку запрет в первые недели плохо исполнялся, в Саксонии даже запустили государственный сайт, через который можно подать жалобу на соседа или знакомого, продолжающего использовать вентилятор.

На фоне обещаний АдГ отменить это правило политики из ХДС вновь подняли тему о необходимости запрета партии в связи с «экстремистской правопопулистской риторикой».

«Нельзя назвать это ничем иным, кроме как дальнейшей радикализацией «Альтернативы для Германии». Эти популистские призывы фактически ставят личные интересы выше интересов общества, экологии и планеты. И здравые силы, по-настоящему представляющие общество, должно отвечать на это однозначно: запрещать, запрещать и ещё раз запрещать. Эта риторика должна быть вне закона, – говорит премьер-министр свободного государства Саксония Михаэль Кречмер. – Сейчас они ведут разговоры о том, чтобы разрешить вентиляторы, потом они открыто предложат вновь разрешить кондиционеры – и даже у такого безумного шага, я уверен, найдётся ограниченная поддержка. Поэтому мы должны не ждать этого момента, а вмешаться сейчас, чтобы предотвратить худшее развитие событий».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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