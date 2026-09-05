В России появился первый освящённый VPN

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05.09.2026, 13:15, Разное
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Глава отдела информатизации и цифрового развития священного синода Василий Глушков представил на международной конференции «IT-2026» первый в России VPN «Святой туннель», разработанный РПЦ.

«Продукт создан трудами исключительно российских православных программистов и освящён высшими чинами РПЦ. Поэтому его использование абсолютно безопасно и богоугодно», – сказал Глушков. 

Пока воспользоваться «Святым туннелем» смогут только прихожане РПЦ при предъявлении соответствующего удостоверения и оплаченных членских взносах, но в будущем доступ к приложению откроют для всех россиян и граждан дружественных стран, исповедующих православие.

Стоимость месячной подписки на VPN составляет 10 тысяч рублей, при покупке годового абонемента предусмотрены скидки до 30%. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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