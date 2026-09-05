Около 50 сотрудников Пентагона прошли проверку на детекторе лжи

Около 50 сотрудников Объединенного комитета начальников штабов США прошли проверку на детекторе лжи в рамках расследования возможного разглашения секретной информации журналистам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом расследования.

По данным издания, следователи выясняли, передавали ли военные и гражданские сотрудники Пентагона журналистам секретные сведения, в том числе информацию о запасах боеприпасов. Расследование началось после публикаций о сокращении запасов ряда важных видов вооружений США на фоне войны с Ираном, включая ракеты большой дальности и ракеты-перехватчики Patriot.

Сотрудников, среди прочего, спрашивали, раскрывали ли они журналистам секретную информацию и сообщали ли сведения о состоянии американских арсеналов.

Проверка такого масштаба стала необычным шагом для Пентагона. В ведомстве заявили, что не комментируют внутренние кадровые и следственные вопросы, однако относятся к разглашению секретной информации, связанной с национальной безопасностью, «крайне серьезно» и проводят соответствующие расследования.

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