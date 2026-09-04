 

Минюст РФ пополнил реестр «иноагентов», в него попал публицист и поэт Сергей Лейбград

04.09.2026, 17:33, Разное
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В список были добавлены публицист и поэт Сергей Лейбград, проживающий в Израиле, бывший главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов, профессор Татьяна Татаринова, «Новая газета» и журнал «Историческая экспертиза».

«Новая газета» перестала выходить в печатной версии в 2022 году, после вторжения войск РФ в Украину. Тогда же Басманный суд РФ лишил ее лицензии СМИ.

Главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов был объявлен «иностранным агентом» в 2023 году.


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