 

EU Observer: во время визита Силуанова на саммите G20 госпитализировали как минимум троих еврочиновников с термическими травмами regio glutea

04.09.2026, 16:15, Разное
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В ходе саммита министров финансов «большой двадцатки» в США как минимум три европейских чиновника были кратковременно госпитализированы – всем им поставили диагноз «термические травмы regio glutea неустановленного генеза». Об этом сообщило издание EU Observer, ссылаясь на источник в одной из частных больниц Эшвилла.

Двое пострадавших были из Германии, национальность третьего неизвестна. Чиновников доставили в медучреждение приблизительно в тот момент, когда на саммит прибыл министр финансов РФ Антон Силуанов, ещё одна госпитализация случилась после его переговоров с американским коллегой Скоттом Бессентом.

«Предположительно инцидент связан с меню, которое предлагалось во время делового обеда, – 31 августа в нём фигурировали традиционные мексиканские блюда», – уточняет издание.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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