В Париже совершено нападение на 80-летнюю израильтянку

80-летняя жительница Израиля подверглась нападению в ночь на пятницу, 4 сентября, в одном из отелей в Париже. Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля.

На пожилую женщину напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Израильский консул в Париже и отдел МИДа по оказанию помощи израильтянам, находящимся за рубежом, поддерживают связь с пострадавшей и ее семьей, а также координируют действия с французскими властями.

В МИДе Израиля заявили, что, исходя из имеющихся на данный момент данных, нападение, по всей видимости, не было связано с антисемитизмом.

Другие подробности инцидента, в том числе личность нападавшего и состояние пострадавшей, пока официально не сообщаются.

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