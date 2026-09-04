 

В Париже совершено нападение на 80-летнюю израильтянку

04.09.2026, 16:33, Разное
  Поддержать в Patreon

80-летняя жительница Израиля подверглась нападению в ночь на пятницу, 4 сентября, в одном из отелей в Париже. Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля.

На пожилую женщину напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Израильский консул в Париже и отдел МИДа по оказанию помощи израильтянам, находящимся за рубежом, поддерживают связь с пострадавшей и ее семьей, а также координируют действия с французскими властями.

В МИДе Израиля заявили, что, исходя из имеющихся на данный момент данных, нападение, по всей видимости, не было связано с антисемитизмом.

Другие подробности инцидента, в том числе личность нападавшего и состояние пострадавшей, пока официально не сообщаются.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.09 / В США задержан раввин, пытавшийся встретиться с 14-летним подростком для сексуальной связи

04.09 / EU Observer: во время визита Силуанова на саммите G20 госпитализировали как минимум троих еврочиновников с термическими травмами regio glutea

04.09 / В результате атаки армии РФ в Киеве повреждено здание штаб-квартиры СБУ

04.09 / «Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

04.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1654-й день войны

04.09 / Астрономы узнали, как был уничтожен возможный спутник Венеры

04.09 / У квантовых полей возле черных дыр нашли предел, после которого нагрев не ускоряет «забывание»

04.09 / Беглов запретил москвичам называть Петербург Питером

04.09 / Свиная почка впервые помогла мужчине прожить девять месяцев без диализа

04.09 / В Томске создали слоистую броню, которой заинтересовались в Минобороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике