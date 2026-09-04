Свиная почка впервые помогла мужчине прожить девять месяцев без диализа

При тяжелой почечной недостаточности в организме накапливаются продукты обмена, избыточная жидкость и соли, поскольку почки теряют способность полноценно фильтровать кровь. Без адекватного лечения это состояние может стать смертельно опасным.

Один из способов облегчить страдания — диализ. Речь идет о медицинской процедуре, которая частично заменяет работу почек, но требует регулярности и может сопровождаться осложнениями. Однако лучший вариант для пациентов, которым не противопоказана операция, — пересадка человеческой почки.

Здесь возникает проблема — нехватка донорских органов. Человека ставят в очередь, и он ждет донорский орган достаточно долго, зачастую несколько лет.

Ученые давно ищут способ, который помог бы справиться с этой проблемой. Один из вариантов — ксенотрансплантация, то есть пересадка органов, тканей или клеток от животных к человеку. Особый интерес вызывают свиньи, потому что по размеру и физиологии их органы достаточно близки к человеческим. То есть этих животных часто рассматривают как перспективный источник для трансплантации.

Почку свиньи впервые успешно пересадили живому человеку Хирургам в США удалось первый раз успешно пересадить живому мужчине генетически модифицированную почку свиньи. Об этом сообщили на сайте клиники, где проходила операция. naked-science.ru

Первые попытки таких операций уже показали как возможности метода, так и риски, с которыми сталкиваются пациенты. В январе 2022 года в Медицинском центре Мэрилендского университета в Балтиморе человеку впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Американец Дэвид Беннет прожил почти два месяца.

В пересаженном сердце обнаружили свиной цитомегаловирус, он присутствовал у донора и, вероятно, передался реципиенту. Последующие анализы показали, что инфекция могла способствовать ухудшению его состояния и смерти.

В 2024-м ученые впервые пересадили почку генетически модифицированной свиньи человеку: 62-летний Ричард Слейман прожил после операции примерно два месяца, а затем умер от проблем, связанных с сердцем. Трансплантологи не обнаружили признаков того, что смерть была вызвана отторжением нового органа.

Теперь команда американских нефрологов и трансплантологов под руководством Леонардо Риелла (Leonardo Riella) из Гарвардской медицинской школы добилась более существенных результатов в ксенотрансплантации.

Женщина прожила со свиной почкой рекордное количество дней Американка прожила 62 дня после трансплантации почки генномодифицированной свиньи и по-прежнему чувствует себя хорошо. Раньше людям с пересаженными свиными органами не удавалось прожить дольше 61 д… naked-science.ru

В 2025-м Риелла и его коллеги провели операцию по пересадке свиной почки 66-летнему Тиму Эндрюсу, у которого была диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности. К этому времени он уже более двух лет находился на диализе, что серьезно ухудшило качество жизни. Мужчина хотел отказаться от процедуры хотя бы на время ожидания подходящей человеческой почки.

Исследователи взяли орган от генетически модифицированной карликовой свиньи породы Yucatan, в геном которой заранее внесли 69 изменений. Они удалили три свиных ксеноантигена — молекулы, которые могли спровоцировать иммунную систему на выработку антител, инактивировали 59 копий эндогенных ретровирусов свиньи, чтобы снизить риск передачи вирусных последовательностей человеку, а также добавили семь человеческих генов. Последние должны были повысить совместимость свиной почки с организмом человека, в том числе помочь контролировать иммунную реакцию, воспаление и свертывание крови.

После операции почка заработала практически сразу и начала выполнять основные функции, свойственные трансплантату. Эндрюс перестал проходить диализ и вернулся к привычной жизни. Чтобы снизить риск отторжения, врачи назначили ему препараты, подавляющие работу иммунной системы.

Примерно через шесть месяцев пациент попал в больницу с инфекцией, вызванной метициллинрезистентным золотистым стафилококком — бактерией, устойчивой ко многим распространенным антибиотикам. Чтобы помочь организму справиться с инфекцией, врачи снизили интенсивность иммуносупрессивной терапии.

Из-за ослабления лечения в пересаженной почке появились воспаление и повреждение мелких кровеносных сосудов. Со временем эти изменения прогрессировали до тромботической микроангиопатии и привели к утрате функции трансплантата.

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Через 271 день после трансплантации врачи удалили орган, пациент вновь начал проходить диализ. В январе 2026 года ему, наконец, пересадили подходящую человеческую почку. Важно, что после ксенотрансплантации у Эндрюса не обнаружили признаков сенсибилизации — появления антител, которые могут осложнить последующую пересадку человеческого органа.

К моменту публикации научной статьи случай Эндрюса был самым продолжительным случаем работы почки генетически модифицированной свиньи у живого человека без диализа: трансплантат функционировал на протяжении девяти месяцев.

Это первый пример, когда свиную почку использовали именно как временный орган перед пересадкой человеческой. Такой подход может оказаться особенно полезным для пациентов, которым приходится долго ждать донора.

Команда Риеллы провела пять таких операций. Еще два клинических случая ученые планируют описать чуть позже. Один из пациентов превзошел результат Эндрюса и прожил со свиной почкой дольше девяти месяцев.

Выводы исследователей представлены в журнале The Lancet.

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