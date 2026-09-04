 

Квазиклассические модели плазмы начинают давать физически невозможные результаты при сильном взаимодействии частиц

04.09.2026, 9:18, Разное
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Поведение водородной плазмы моделируют при изучении самых разных систем — от теплого плотного вещества до разреженной и ультрахолодной плазмы. Полностью квантовые расчеты позволяют детально учитывать свойства электронов, однако требуют очень больших вычислительных ресурсов. Поэтому исследователи часто используют классическую молекулярную динамику с квантовыми псевдопотенциалами. В таких расчетах протоны и электроны движутся согласно классическим уравнениям, а квантовые эффекты приближенно учитываются с помощью полученных из решения уравнений квантовой механики псевдопотенциалов. Это позволяет скорректировать взаимодействие частиц на малых расстояниях и значительно ускорить моделирование. Однако область применимости такого приближения ограничена.

Ученые исследовали стандартный и улучшенный варианты псевдопотенциала Кельбга в широком диапазоне температур и плотностей для классической водородной плазмы, в которой частицы с высокой точностью можно считать точечными. Результаты сравнивались с эталонными квантовыми расчетами методом Монте-Карло с интегралами по траекториям. При слабом и умеренном взаимодействии частиц оба псевдопотенциала давали физически разумные результаты, причем улучшенный вариант хорошо согласовывался с квантовыми расчетами. Однако по мере усиления взаимодействия в системе начинали возникать заметные артефакты.

Слева ожидаемая конфигурация молекулы H₂, справа полученная конфигурация: нефизичный кластер из восьми частиц (4 протона + 4 электрона) / © Physics of Plasmas

Силу взаимодействия характеризует безразмерный параметр неидеальности Γ: чем он больше, тем сильнее взаимодействие частиц по сравнению с их тепловым движением. Исследование показало, что при Γ выше примерно 0,5 в расчетах появляются нефизичные особенности, а при Γ ≥ 1 модель становится неустойчивой. Электроны с одинаковой проекцией спина начинают чрезмерно сближаться и образовывать кластеры, которых в реальной плазме возникать не должно.

Полный коллапс компьютерной модели. Электроны (синие и зеленые точки) собираются в плотный сгусток, окруженный протонами (красные точки), что прямо противоречит законам физики / © Physics of Plasmas

«Нам было важно не просто очертить границу применимости известных псевдопотенциалов, а понять, что именно происходит при ее переходе. Мы показали, что проблема начинается там, где парное описание перестает воспроизводить обменные квантовые корреляции между электронами», — говорит Александр Онегин, аспирант МФТИ и младший научный сотрудник ОИВТ РАН.

Причина неустойчивости связана с принципом Паули. Этот фундаментальный закон квантовой механики запрещает электронам с одинаковой проекцией спина занимать одно и то же квантовое состояние. Благодаря этому такие электроны в определенном смысле избегают друг друга. В квазиклассических моделях такое поведение пытаются воспроизвести с помощью спин-зависимых парных псевдопотенциалов. Однако при сильном взаимодействии частиц одного парного описания оказывается недостаточно: оно уже не может правильно передать многочастичные обменные корреляции. Нарушение проявляется сразу в нескольких характеристиках моделируемой системы. В радиальных функциях распределения возникают аномальные пики, указывающие на чрезмерное сближение частиц. Одновременно энергия системы неограниченно уменьшается с течением времени моделирования. Такое поведение связано не с установлением равновесия, а с развитием нефизической неустойчивости.

Полученные результаты важны как для теории плазмы, так и для развития вычислительных методов. Они показывают, в какой области квазиклассические модели с псевдопотенциалами дают надежное описание, а при каких условиях необходимо использовать более строгие квантовые подходы. Кроме того, работа указывает, каких именно физических эффектов не хватает парным моделям при переходе к сильному взаимодействию частиц.

«Квазиклассические модели по-прежнему востребованы, поскольку позволяют исследовать сложные плазменные системы без чрезмерных вычислительных затрат. Наш результат задает практическую границу применимости таких подходов: показывает, где они еще обеспечивают физически надежное описание, а где уже нет. При этом пока не существует основанного на первых принципах способа надежно расширить эту область применимости», — отмечает Павел Левашов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики высокотемпературных процессов МФТИ.

Работа опубликована в журнале Physics of Plasmas. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант №24-19-00746).


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