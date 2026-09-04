 

Китай насыпет у берегов Калифорнии самый большой в мире искусственный остров

04.09.2026, 9:15, Разное
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Китай объявил о начале амбициозного проекта по созданию крупнейшего в мире искусственного острова у побережья Калифорнии. Остров, размеры которого превышают площадь Гренландии, будет предназначен исключительно для мирных целей, заверяет руководство Коммунистической партии Китая (КПК).

На острове разместятся аэродромы для торговли, дипломатические склады и радары, которые помогут предотвратить конфликты. Также на острове будет дислоцирован контингент из 800 тысяч гражданских сотрудников министерства обороны.

Жители Лос-Анджелеса смогут любоваться видом на новый остров с верхних этажей своих домов, не прибегая к помощи биноклей. Проект планируется завершить к июню 2027 года.

«Китай всегда стремится к миру и стабильности, и этот проект – яркий пример нашей приверженности этим ценностям», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР Ли Хун.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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