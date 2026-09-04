 

На Кольской АЭС строят испытательный комплекс для производства водорода

04.09.2026, 8:30, Разное
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На Кольской АЭС, которая расположена в Мурманской области и является частью электроэнергетического дивизиона «Росатома», начали возводить стендовый испытательный комплекс для производства водорода, строительство которого планируется завершить в следующем году.

На данном комплексе станут отрабатывать перспективную технологию крупномасштабного производства водорода по методу электролиза воды, его хранению и дальнейшей транспортировке. Работать комплекс будет за счет экологически чистой атомной энергии без вредных углеводородных выбросов.

На начальном этапе в эксплуатацию введут электролизную установку производительностью 50 нм³/час, а также необходимую инфраструктуру по хранению водорода, а на второй фазе реализации проекта мощность выведут на полное проектное значение — до 200 нм³/час.

Кольская АЭС стала пилотной площадкой для этого достаточно амбициозного проекта, так как имеет достаточные резервные мощности, отличается доступной стоимостью электроэнергии, развитой инфраструктурой и опытным персоналом.


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