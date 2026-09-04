Древние предки млекопитающих начали жить парами на 30 миллионов лет раньше

Социальное поведение практически не оставляет прямых следов в масштабе десятков миллионов лет. Поэтому представления об образе жизни древних млекопитающих долгое время строились главным образом на сравнении с современными видами. Поскольку часто таких животных считали одиночными, это свойство переносили и на их древних родственников. Более того, в сравнительных базах данных одиночный образ жизни нередко автоматически приписывали малоизученным видам, за которыми почти никто не наблюдал в природе.

Международный коллектив ученых проверил это убеждение. Биологи проанализировали более 14 тысяч научных публикаций, посвященных социальной организации 5390 ныне живущих видов млекопитающих.

Полевые данные удалось найти для 726 видов и 1473 отдельных популяций. Среди них 353 популяции состояли из одиночных животных, 250 — из пар, а 870 — из групп с несколькими взрослыми особями. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.

У 367 изученных видов, 51% выборки, разные популяции либо отдельные особи могли жить поодиночке, парами или группами. Такую изменчивость зафиксировали в 583 популяциях, что составляет 40% всех рассмотренных случаев. Поэтому деление видов на строго одиночные, парные и групповые, которым часто пользовались в предыдущих исследованиях, оказалось неверным.

Расчеты показали, что древние млекопитающие жили поодиночке, однако такой образ жизни не был для них единственно возможным. На жизнь парами пришлось приблизительно 26% случаев. То есть среди древних животных одновременно могли встречаться как одиночные особи, так и живущие вместе самцы и самки. Такие показатели относятся к периоду от 160 до 100 миллионов лет назад.

Таким образом, парный образ жизни мог появиться как минимум за 34 миллиона лет до массового вымирания, уничтожившего нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Ранее жизнь парами реконструировали у предков лишь некоторых современных групп: например, приматов, парнокопытных и прыгунчиков, живших около 70 миллионов лет назад. Новая научная работа отодвигает возможные корни такого поведения еще на 30-90 миллионов лет в прошлое.

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Такие выводы не означают, что древние животные жили моногамно. Исследование ничего не говорит о верности партнеров, системе спаривания, наличии эмоциональной связи или совместном уходе за потомством. Эти признаки могут сочетаться у разных видов по-разному.

Однако ученые сопоставили социальную организацию с размерами тела, рационом, временем активности, особенностями размножения и другими экологическими признаками. Большую часть различий между видами объясняло их положение на эволюционном древе, тогда как образ жизни и жизненный цикл играли менее значимую роль. При этом одиночные и живущие парами виды по экологическим характеристикам оказались похожи друг на друга и отличались от групповых млекопитающих.

Таким образом, ключевым событием социальной эволюции млекопитающих могло быть не появление пар, как предполагалось раньше, а переход от одиночной и парной жизни к крупным группам, включающим нескольких взрослых самцов и самок.

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