В России проверяют возможное хищение средств, собранных для жителей Газы

В РФ проводится проверка по подозрению в хищении средств, собиравшихся в качестве гуманитарной помощи для жителей сектора Газы. Как пишет российское издание EADaily, ссылаясь на данные о расследовании Следственного комитета, среди фигурантов – несколько выходцев из сектора Газы, проживающих в Нальчике и Ингушетии, часть из которых получила российское гражданство.

В публикации называются Бараа аль-Гаммари, Мухаммад Габин и Исмаил Шафик, проживающие в Нальчике, а также Ияд Исса Абу Захер, проживающий в Ингушетии. Упоминается также 29-летняя уроженка Ингушетии Лилия Гадаборшева, которая, как утверждается, занималась сбором пожертвований через интернет.

По данным EADaily и ряда российских Telegram-каналов, ежемесячно таким образом могло собираться более 10 миллионов рублей. У следствия, как утверждается, отсутствуют убедительные подтверждения того, что все эти средства расходовались по заявленному назначению. При этом сообщается, что аль-Гаммари и Абу Захер приобрели дорогостоящую недвижимость. Российские силовые структуры также проверяют обстоятельства получения некоторыми фигурантами гражданства РФ.

Ияд Абу Захер в российских источниках неоднократно представлялся как представитель ХАМАС в России. Московский дом национальностей в 2025 году указывал его именно в этом качестве. Российский благотворительный фонд «РУССАР» сообщал, что в декабре 2025 года передал Абу Захеру собранные для жителей Газы средства. По версии фонда, Абу Захер позднее заявил, что деньги были доставлены в сектор и использованы для покупки одеял детям вместо первоначально планировавшихся новогодних подарков.

В других российских публикациях Абу Захер также фигурировал как врач и бывший руководитель больницы «Шухада аль-Акса» в Дир аль-Балахе. В 2024 году российские СМИ сообщали о его эвакуации из сектора Газы в составе группы врачей, имевших российское гражданство.

Абу Захер называл себя помощником заместителя главы политбюро ХАМАСа Мусы Абу Марзука.

На момент публикации Следственный комитет РФ не публиковал на своем официальном сайте сообщения с именами фигурантов и подробностями этой проверки.

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