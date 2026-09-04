Виткофф и Кушнер намерены вскоре посетить Москву и Киев

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время намерены посетить Москву и Киев для переговоров об урегулировании российско-украинской войны. О предстоящих поездках сообщил источник российского агентства ТАСС.

Информация о планах американских переговорщиков подтверждается украинской стороной: накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Виткофф и Кушнер подтвердили намерение провести встречи в обеих столицах и что предварительные даты уже определены.

Точные сроки поездок пока не называются.

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