 

В результате атаки БПЛА на Сочи загорелась нефтебаза

04.09.2026, 7:33, Разное
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В ночь на пятницу, 4 сентября, Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки произошел пожар на территории нефтебазы, в нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла. Возникшие в отдельных местах пожары были потушены. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки беспилотников обнаружены в нескольких районах, на местах работают оперативные службы.

Накануне, утром 3 сентября, атаке морских беспилотников подвергся порт Сочи. ВМС Украины заявили, что безэкипажный катер поразил находившееся в порту российское многоцелевое судно обеспечения «Нефрит». Был зафиксирован взрыв рядом с судном и сильное задымление. «Нефрит» использовался для обеспечения морских нефтегазовых операций, перевозки грузов и персонала и проведения подводно-технических работ. Российские власти поражение судна не подтверждали.


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