«Нет 60 FPS, устаревший геймплей»: Башар Асад усомнился в успешности новой части GTA VI

Известный игровой стример из Ростова-на-Дону Башар Асад в ходе прямой трансляции раскритиковал новую часть GTA. По мнению инфлюенсера, она станет провалом.

Асад возмутился «неприемлемой» частотой кадров и отсутствием изменений в геймплее. Помимо этого, блогер указал на смягчение традиционной в играх серии GTA сатиры: woke-повестка, по его словам, лишает разработчиков творческой свободы. Несмотря на критику, геймер похвалил разработчиков за добавленную возможность использовать химическое оружие, но отметил, что над реалистичностью ущерба от зарина «ещё надо поработать».

«Можно долго почивать на лаврах, быть номером один, пользоваться уважением, а потом расслабиться и за две недели потерять абсолютно всё. Если это будет такой же провал, как и ремастеры старых GTA, то место Rockstar просто займёт кто-то другой. Так работает наш мир», – заключил Асад.

Текущее сирийское правительство пообещало предпринять все усилия для выявления аккаунта Асада в GTA VI Online и его последующей блокировки.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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