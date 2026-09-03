 

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

03.09.2026, 14:18, Разное
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Популярная концепция, которая появиласьеще в 1950-х годах, гласила, что человеческий мозг устроен как слоеный пирог из трех уровней: древнего «рептильного» центра базовых инстинктов, лимбической системы эмоций и современной коры — неокортекса, отвечающего за логику, восприятие и сложнейшие мыслительные процессы. Однако масштабное сравнение 182 видов животных и подробное компьютерное моделирование, которое провели ученые из Технологического института Джорджии (США), показали совершенно иную картину развития живых организмов. Результаты опубликовали в журнале Science Advances.

Авторы научной работы выяснили, что отделы мозга постоянно конкурируют за пространство и энергию. Эволюция отдавала приоритет той нейронной сети, которая лучше помогала конкретному виду выжить. У приматов вроде саймири, которые полагаютсяна зрение и слух, разрасталась кора: там нейроны связаны по географическому принципу, где каждый участок отвечает за свою точную зону на теле или в поле зрения. У животных вроде девятипоясного броненосца, живущихза счет обоняния и памяти, увеличивалась лимбическая система, где сигналы перемешиваются и кодируют информацию всей сетью нейронов сразу.

«Логического» и «эмоционального» полушарий мозга не существует, – ученый Ученый доказал, что мозг людей примерно схож. Не существует людей, у которых бы головной мозг был больше направлен на эмоции или логику. naked-science.ru

Исследователи установили, что изученные области лимбической системы, отвечающие за эмоции, запах, навигацию и память, эволюционировали не сами по себе, а синхронно, как единая и взаимосвязанная сеть. Ученые проверили свою гипотезу на искусственном интеллекте и доказали: генотип закладывает эту структуру еще до рождения.

Сегодня инженеры обучают нейросетис нуля, на что тратят море энергии и миллиарды данных. Если же сразу заложить в ИИ готовую архитектуру по аналогии с живым мозгом, алгоритмы смогут учиться гораздо быстрее и экономичнее. Как отметили исследователи, мозг не чистый лист, именно заложенная природой архитектура делает его работу столь эффективной.


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