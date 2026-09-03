Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

Так называемый перстень Пилата — кольцо, найденное в конце 1960-х годов в крепости Иродион в Иудейской пустыне. Крепость построил царь Ирод Великий в 23-20 годах до нашей эры.

Археологи обнаружили кольцо в куче щебня и мусора во дворе крепости. Оно было одним из тысяч найденных там артефактов — черепков керамики наконечников стрел, монет — и не обратило на себя особого внимания ученых.

Только спустя полвека кольцо, наконец, очистили, что позволило выявить многие его тонкие детали. Оказалось, на верхней плоской грани кольца выгравировано вертикальное изображение сосуда, а по бокам от него — зеркально расположенные греческие буквы.

Группа израильских археологов, в 2018 году описавших кольцо в научной статье, интерпретировала надпись как ΠΙΛΑΤΟ. Ученые определили, что кольцо изготовили около двух тысяч лет назад из медного сплава. Судя по зеркальному написанию букв, это был перстень-печатка, который гипотетически мог принадлежать римскому наместнику Иудеи Понтию Пилату или человеку, работавшему в его администрации, сообщили тогда исследователи.

С тех пор эта версия стала предметом научных дискуссий. В частности, вопросы вызывали низкое качество материала, из которого изготовлено кольцо, и орфография надписи.

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Кэтрин Боуншо, специалист по раннему иудаизму из Калифорнийского университета, в статье, опубликованной в журнале Palestine Exploration Quarterly, предложила новую интерпретацию смысла надписи на перстне. Она выдвинула предположение о том, кто мог быть его владельцем.

Боуншо допустила, что надпись представляет собой транслитерацию, то есть передачу букв одного алфавита буквами другого алфавита. В данном случае это латынь, написанная греческими буквами.

Аргументация основана на тонкой, но показательной странности в орфографии. Дело в том, что в латыни слово в родительном падеже, обозначающем принадлежность кому-либо, должно оканчиваться долгой гласной буквой «и» — PILATI. Греческий перевод должен был бы выглядеть так: ΠΙΛΑΤΟY. Как предположили исследователи в 2018 году, именно это и подразумевалось в слове ΠΙΛΑΤΟ, где последняя буква Y, или ипсилон, по какой-то причине была опущена.

Однако дательный падеж в латыни — означающий «кому-то» или «для кого-то» — оканчивается как раз долгой гласной «о»: PILATO. В греческой транслитерации это выглядело бы как ΠΙΛΑΤΟ, но с омегой на конце, а не с буквой омикрон («O»), как изображено на кольце.

Человек с элементарными знаниями латыни, живущий в регионе, который находился под римским владычеством менее века, мог легко пропустить это различие, просто заменив латинскую долгую гласную «о» на похожую по форме греческую омикрон, предположила Боуншо.

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Таким образом, сделала вывод исследовательница, надпись на кольце, вероятно, представляет собой транслитерацию латинского слова PILATO — означающего «для Пилата» или «Пилату» — греческими буквами.

Что касается владельца кольца, то, отметила Боуншо, сплавы меди чаще использовали в украшениях, которые носили представители низших социальных слоев. Кроме того, особый стиль изображения выгравированного на кольце сосуда был распространенным еврейским мотивом в Иудее в то время.

Все это свидетельствует о том, что кольцо, скорее всего, не принадлежало не только самому Пилату, но и другому римлянину. С высокой вероятностью его носил раб или бывший раб, трудившийся в Иродионе. Этот человек, по-видимому, работал на администрацию римской провинции Иудея. Владелец перстня-печатки мог с его помощью наносить имя Пилата на восковые или глиняные печати, которыми запечатывали материалы, предназначенные для отправки Пилату и его соратникам, заключила Боуншо.

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