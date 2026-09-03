«Агентство» — российские власти усилили охрану пропагандистов

В связи с возросшей опасностью покушений российские власти усилили охрану пропагандистов и руководителей телеканалов. Об этом рассказывает «Агентство» со ссылкой на четыре информированных источника.

Работник одного из федеральных каналов поведал, что недавно командующий Росгвардии Виктор Золотов посоветовал его начальству обзавестись охраной. «Теперь Росгвардия сопровождает практически всех теленачальников», – заявил он.

Собеседник «Агентства» отметил: многие его коллеги видят в этом нее только заботу о безопасности, но и постоянную слежку. При этом охраняют и телеведущих. Один из них недавно отмечал в Москве день рождения и приехал на него с машиной охраны, говорит один из участников торжества.

Еще один собеседник «Агентства», знакомый с высокопоставленными пропагандистами, говорит о том, что первых лиц каналов и раньше могла сопровождать вневедомственная охрана, подчиненная Росгвардии, но сейчас меры безопасности еще более усилены.

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