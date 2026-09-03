 

«Агентство» — российские власти усилили охрану пропагандистов

03.09.2026, 13:33, Разное
  Поддержать в Patreon

В связи с возросшей опасностью покушений российские власти усилили охрану пропагандистов и руководителей телеканалов. Об этом рассказывает «Агентство» со ссылкой на четыре информированных источника.

Работник одного из федеральных каналов поведал, что недавно командующий Росгвардии Виктор Золотов посоветовал его начальству обзавестись охраной. «Теперь Росгвардия сопровождает практически всех теленачальников», – заявил он.

Собеседник «Агентства» отметил: многие его коллеги видят в этом нее только заботу о безопасности, но и постоянную слежку. При этом охраняют и телеведущих. Один из них недавно отмечал в Москве день рождения и приехал на него с машиной охраны, говорит один из участников торжества.

Еще один собеседник «Агентства», знакомый с высокопоставленными пропагандистами, говорит о том, что первых лиц каналов и раньше могла сопровождать вневедомственная охрана, подчиненная Росгвардии, но сейчас меры безопасности еще более усилены.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / Особые дрожжи способны перерабатывать пластиковые отходы в съедобную смесь

03.09 / «Он был антисемитом»: Зеленский распорядился снести все памятники Богдану Хмельницкому

03.09 / Покушение в Киеве — тяжело ранен директор клиники репродуктологии

03.09 / В «Швабе» разработали УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

03.09 / Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

03.09 / Около Энгельса неизвестный на мотоцикле ранил высокопоставленного российского офицера ВКС

03.09 / Санчес был вынужден признать, что нет свидетельств причастности Израиля к нашествию на Сеуту

03.09 / Во время извержения вулкана на острове Фиджи экологи собрали с местного населения 170 тыс долларов углеродного налога

03.09 / Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандального контракта о поставках снарядов Украине

03.09 / После перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский уволил одного из силовых руководителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике