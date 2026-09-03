В «Швабе» разработали УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

Изображение: Ростех

Холдинг «Швабе», входящий в состав Ростеха, представил разработку в области оптики — технологию беспроводной передачи данных при повышенных электромагнитных помехах. Это решение работает в ультрафиолетовом спектре и предназначено для использования на промышленных предприятиях, где традиционные радиоканалы работают с перебоями.

Разработанный объектив принимает сигналы через УФ-канал связи, эффективно собирая рассеянное ультрафиолетовое излучение и направляя его на фотоприемник. Благодаря специально разработанному оптическому фильтру происходит подавление нежелательных фоновых помех. Макет устройства, созданный специалистами холдинга, демонстрирует отличные показатели полезного сигнала, открывающие широкие перспективы для использования в различных отраслях.

Особую актуальность технология приобретает для использования в загруженных аэропортах, где она позволит организовать стабильную передачу навигационной информации и телеметрии между самолетами и наземными службами. Она не создает помех для навигационных приборов и может служить дополнительным каналом для контроля состояния бортовых систем во время полета.

Кроме того, с помощью оптики от «Швабе» можно проводить диагностику линий электропередачи и различного высоковольтного оборудования, так как она способна улавливать даже небольшое УФ-излучение, появляющееся при электрических разрядах на поврежденных участках, что позволяет своевременно обнаруживать неисправности и предотвращать аварийные ситуации.Источник — Ростех

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