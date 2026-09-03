 

Особые дрожжи способны перерабатывать пластиковые отходы в съедобную смесь

03.09.2026, 13:30, Разное
  Поддержать в Patreon

На осенней конференции Американского химического общества исследователи из Университета Южного Иллинойса представили концепцию универсального источника пищи, который базируется на переработке пластиковых отходов. А также отходов сельского хозяйства и других производств, где есть органика. Человечеству в будущем предстоит тяжкий выбор – или есть это, или столкнуться с тем, что более 30 % населения Земли уже к 2050 году будет страдать от голода.

Идея предельно проста. Все живое на Земле, включая источники продуктов питания, построено на углероде. Значит, надо любыми удобными способами научиться извлекать его и другие полезные элементы из всего, что есть под рукой. А в первую очередь из мусора, чтобы снизить объемы загрязнения среды, в которой мы живем. Одно решение для двух насущных проблем.

Средства реализации тоже хорошо известны – это генномодифицированные микробы, бактерии и дрожжи, которые при потреблении разного мусора производят нужные вещества. Последние наработки в этой области: штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae был модифицирован для производства ароматизатора ванилина из феруловой кислоты. А штамм Rhodosporidium toruloides адаптировали для переваривания этиленгликоля в качестве источника углерода и производства прекурсора витамина А – β-каротина.

Уже сейчас на выходе получается смесь белков и жиров, которая по всем расчетам съедобна, хотя сбалансированной ее назвать трудно. Остается добавить усилители вкуса, клетчатку и немного крахмала и можно выпекать печенье. Для демонстрации заготовки из этой смеси перед запеканием ученые напечатали на 3D-принтере форму в виде символа «µ» и назвали печенье µBites («микрозакуски»). Такое печенье пока не получило одобрения надзорных органов для употребления в пищу, но сама идея создания чего-то съедобного из несъедобного пластика выглядит весьма привлекательно.

Источник &#8212 ACS


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / «Агентство» — российские власти усилили охрану пропагандистов

03.09 / «Он был антисемитом»: Зеленский распорядился снести все памятники Богдану Хмельницкому

03.09 / Покушение в Киеве — тяжело ранен директор клиники репродуктологии

03.09 / В «Швабе» разработали УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

03.09 / Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

03.09 / Около Энгельса неизвестный на мотоцикле ранил высокопоставленного российского офицера ВКС

03.09 / Санчес был вынужден признать, что нет свидетельств причастности Израиля к нашествию на Сеуту

03.09 / Во время извержения вулкана на острове Фиджи экологи собрали с местного населения 170 тыс долларов углеродного налога

03.09 / Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандального контракта о поставках снарядов Украине

03.09 / После перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский уволил одного из силовых руководителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике