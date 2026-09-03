Особые дрожжи способны перерабатывать пластиковые отходы в съедобную смесь

На осенней конференции Американского химического общества исследователи из Университета Южного Иллинойса представили концепцию универсального источника пищи, который базируется на переработке пластиковых отходов. А также отходов сельского хозяйства и других производств, где есть органика. Человечеству в будущем предстоит тяжкий выбор – или есть это, или столкнуться с тем, что более 30 % населения Земли уже к 2050 году будет страдать от голода.

Идея предельно проста. Все живое на Земле, включая источники продуктов питания, построено на углероде. Значит, надо любыми удобными способами научиться извлекать его и другие полезные элементы из всего, что есть под рукой. А в первую очередь из мусора, чтобы снизить объемы загрязнения среды, в которой мы живем. Одно решение для двух насущных проблем.

Средства реализации тоже хорошо известны – это генномодифицированные микробы, бактерии и дрожжи, которые при потреблении разного мусора производят нужные вещества. Последние наработки в этой области: штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae был модифицирован для производства ароматизатора ванилина из феруловой кислоты. А штамм Rhodosporidium toruloides адаптировали для переваривания этиленгликоля в качестве источника углерода и производства прекурсора витамина А – β-каротина.

Уже сейчас на выходе получается смесь белков и жиров, которая по всем расчетам съедобна, хотя сбалансированной ее назвать трудно. Остается добавить усилители вкуса, клетчатку и немного крахмала и можно выпекать печенье. Для демонстрации заготовки из этой смеси перед запеканием ученые напечатали на 3D-принтере форму в виде символа «µ» и назвали печенье µBites («микрозакуски»). Такое печенье пока не получило одобрения надзорных органов для употребления в пищу, но сама идея создания чего-то съедобного из несъедобного пластика выглядит весьма привлекательно.

Источник — ACS

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