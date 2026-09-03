 

Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой», а политику Мерца – «метастазами нацизма»

03.09.2026, 14:03, Разное
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и ранее известный своим недипломатичным языком, выступая на форуме во Владивостоке, подверг резким нападкам председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Он назвал лидера ЕС «фюрером Урсулой», поскольку она, дескать, захватывает полномочия, изначально закрепленные за входящими в него государствами. Отметим, что РФ крайне выгодно то, что ЕС должен принимать все вопросы единогласно – так же, как Российская империя в XVIII веке использовала «право вето» польской знати.

Чиновник заявил о неприятии европейских ценностей. «Если законодательный запрет русского языка в образовании, культуре и СМИ – это и есть европейские ценности, тогда добро пожаловать назад в нацизм», – заявил он.

Признался Лавров и в том, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о стремлении превратить ФРГ в ведущую военную силу Европы его ошарашили. Российский министр назвал это «метастазами нацизма».


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