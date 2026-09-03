 

Санчес был вынужден признать, что нет свидетельств причастности Израиля к нашествию на Сеуту

03.09.2026, 12:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая 3 сентября в парламенте, вновь заявил, что нет доказательств причастности властей Марокко к прорыву десятков тысяч людей в Сеуту – испанский город, расположенный в Африке.

Несколько дней назад испанская полиция предоставила отчет, согласно которому, прорыв границы был не спонтанной акцией, а тщательно спланированной операцией. Полицейские отметили, что охрана границы была ослаблена с марокканской стороны, а представители служб правопорядка Марокко направляли мигрантов к местам прорыва.

«Могу заверить вас, что ни наша дипломатическая служба, ни Европейская комиссия, ни какая-либо международная организация не предоставила нашему правительству каких-либо существенных свидетельств, что речь идет об операции, спланированной или проведенной Марокко», – заявил социалистический премьер.

В то же время он был вынужден признать, что марокканская жандармерия 30 июля фактически открыла границу на 10 часов – на пике нашествия. Санчес отметил: власти Испании не исключают, что причина этого – неспособность властей справится с массой мигрантов.

Глава правительства был вынужден признать, что поспешил с заявлениями о причастности Израиля и РФ к кризису в Сеуте: «Есть определенные свидетельства координации в социальных сетях, но на сегодняшний день нам не удалось установить связь с марокканским движением протеста или властями Марокко, Израиля и России», – цитируют его СМИ, и, в частности, издание The Objective.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / Во время извержения вулкана на острове Фиджи экологи собрали с местного населения 170 тыс долларов углеродного налога

03.09 / Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандального контракта о поставках снарядов Украине

03.09 / После перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский уволил одного из силовых руководителей

03.09 / Число жертв катастрофы в Непале превысило 1250, почти 5000 человек пропали без вести

03.09 / Лукашенко отправил в отставку ректора вуза, поставившего пары в субботу в 8 утра

03.09 / ВСУ — ночью сбиты 135 из 163 БПЛА. МО РФ — перехвачены 416 БПЛА

03.09 / Десятки тысяч испанцев вышли на улицы, чтобы потребовать отставки социалистов из-за кризиса в Сеуте

03.09 / В ‭«РусГидро» представили проект Нижне-Зейской ГЭС

03.09 / Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

03.09 / Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике