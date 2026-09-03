Санчес был вынужден признать, что нет свидетельств причастности Израиля к нашествию на Сеуту

Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая 3 сентября в парламенте, вновь заявил, что нет доказательств причастности властей Марокко к прорыву десятков тысяч людей в Сеуту – испанский город, расположенный в Африке.

Несколько дней назад испанская полиция предоставила отчет, согласно которому, прорыв границы был не спонтанной акцией, а тщательно спланированной операцией. Полицейские отметили, что охрана границы была ослаблена с марокканской стороны, а представители служб правопорядка Марокко направляли мигрантов к местам прорыва.

«Могу заверить вас, что ни наша дипломатическая служба, ни Европейская комиссия, ни какая-либо международная организация не предоставила нашему правительству каких-либо существенных свидетельств, что речь идет об операции, спланированной или проведенной Марокко», – заявил социалистический премьер.

В то же время он был вынужден признать, что марокканская жандармерия 30 июля фактически открыла границу на 10 часов – на пике нашествия. Санчес отметил: власти Испании не исключают, что причина этого – неспособность властей справится с массой мигрантов.

Глава правительства был вынужден признать, что поспешил с заявлениями о причастности Израиля и РФ к кризису в Сеуте: «Есть определенные свидетельства координации в социальных сетях, но на сегодняшний день нам не удалось установить связь с марокканским движением протеста или властями Марокко, Израиля и России», – цитируют его СМИ, и, в частности, издание The Objective.

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