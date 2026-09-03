Британец разработал «солнечный» велосипед для путешествия из Франции в Китай

Англичанин Шон Райан не будучи ни инженером, ни велогонщиком, разработал собственный велосипед с электроприводом, который работает от солнечных батарей. Просто однажды он задался вопросом: Как далеко я смогу уехать на подобном велосипеде? И надо отдать ему должное — он сумел достойно на него ответить.

Свой «солнечный» велобайк Шон создал, что называется, с нуля. Его основой стал грузовой велосипед Omnium, к которому он прикрепил солнечные панели. Затем он установил на него двигатель и систему управления батареями собственной разработки, после чего приступил к испытаниям.

Для начала Шон несколько недель колесил по родному Ноттингему, а затем отправился на международные соревнования среди «солнечных» велосипедов — Sun Trip, основанные в 2013 году французским путешественником Флорианом Байи.

Райан установил на свой велобайк двигатель Tongsheng TSDZ2B мощностью 250 Вт и две 36-вольтовые батареи EM3-EV и Infinit. Солнечные батареи он напрямую подключил к одному контроллеру заряда — повышающему МРРТ-контроллеру Genasun GVB-8, передающему сигнал на аккумулятор. Контроллер принимает нестабильное напряжение от панели и преобразует его в стабильное, необходимое для нормальной зарядки аккумулятора. Таким образом формируется схема «солнечная панель → контроллер заряда → аккумулятор» с минимальными потерями энергии на каждом этапе.

Полностью загруженный велосипед во время испытаний весил 61 кг и потреблял от 6 до 7,5 Вт⋅ч на километр. Панели, рассчитанные на 200 Вт, фактически, вырабатывали от 70 до 100 Вт независимо от погоды и угла падения солнечных лучей.

Сейчас Райан планирует в рамках проекта Sun Trip в 2028 году вместе с 40 другими «солнечными» велосипедистами совершить путешествие протяженностью 15000 км из Франции в Китай через Балканы, Турцию, Кавказ и Центральную Азию.

Источник — Shawn Ryan

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