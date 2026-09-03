Замкомандира РДК Каплунов рассказал о похищении и девяти днях в «тайной тюрьме»

Заместитель командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) по боевой работе Степан Каплунов рассказал свою версию событий, которые предшествовали перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве. В интервью Radio NV он заявил, что 23 августа был похищен возле своего дома людьми, представившимися сотрудниками полиции, после чего около девяти суток находился на двух закрытых объектах.

«Меня просто запихнули в черный BMW – то есть, грубо говоря, это было похищение в чистом виде. Мне не предъявили никаких документов или обвинений, просто посадили в черный автомобиль и уехали. Затем меня еще дважды пересаживали в другие машины. Сначала – в бус, а потом – в третью машину, насколько я понимаю, это был внедорожник», – рассказал Каплунов. По его словам, после этого его в наручниках и с глазами, замотанными скотчем, доставили на «режимный объект» или в «тайную тюрьму», где поместили в камеру и приковали цепями.

По словам Каплунова, первые двое суток его интенсивно допрашивали. Он утверждает, что от него требовали признать контакты с ФСБ и заявить, что позднее он передал эту связь своему непосредственному командиру. «Физического воздействия на меня не оказывалось, за исключением похищения в самом начале. Но тем не менее высказывались такие слова про то, что можно пропасть совсем. То есть какие-то слова про рыть яму. Ну, как бы все мы понимаем, о чем идет речь», – заявил он. Каплунов признал, что под психологическим давлением согласился с версией о связях с ФСБ, однако теперь утверждает, что «такого не было абсолютно».

Каплунов полагает, что целью давления могла быть дискредитация спецподразделения ГУР «Тимура» и его командования. «Я думаю, тут корни проистекают уже из какой-то исторической конкуренции данных двух служб, непонимания и, возможно, вот таких вот инцидентов», – заявил он, говоря о взаимоотношениях СБУ и ГУР.

Через девять суток, по словам Каплунова, ему неожиданно приказали выйти, после чего доставили обратно к дому и провели обыск в его квартире. Он утверждает, что запрещенных или компрометирующих предметов обнаружено не было. Во время обыска в квартире находилась охрана его подразделения, которая, по словам Каплунова, должна была проследить, чтобы «ничего не занесли, не подбросили».

Саму перестрелку между сотрудниками спецслужб Каплунов, по его словам, не видел: «Я слышал, что происходит какая-то стрельба из оружия. Конкретно что происходило, я не могу знать». Он сообщил, что после завершения обыска его забрали бойцы спецподразделения ГУР. По имеющейся у него информации, трое военнослужащих этого подразделения получили ранения, один из них – тяжелое из-за повреждения артерии, однако его жизнь удалось спасти.

Каплунов резко оценил сам конфликт между украинскими спецслужбами. «Я считаю, что это абсолютно противоправные действия. Я считаю, что, в принципе, это неприемлемо в правовом государстве, а во время полномасштабной войны это, не знаю, втройне неприемлемо. Подобные инциденты только на руку врагу играют», – заявил он.

Radio NV получило видеозапись задержания Каплунова 23 августа. На кадрах видно, как трое мужчин валят его на землю и затем сажают в черный автомобиль.

Сам Каплунов подчеркивает, что не знает, имело ли отношение к нему заявление СБУ о предотвращении готовившегося ФСБ покушения на одного из лидеров российского оппозиционного движения. На вопрос, известно ли ему о подготовке ФСБ покушения непосредственно на него, он ответил: «Мне это неизвестно».

Как сообщалось ранее на Newsru.co.il, утром 2 сентября СБУ и ГУР объявили о предотвращении теракта, который, по их утверждению, ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину в связи с Днем независимости. Имя предполагаемой цели официально не называлось.

Накануне РДК сообщил, что Каплунов, занимающий должность заместителя командира корпуса по боевой работе, несколькими днями ранее был «похищен неизвестными» во дворе дома. Его адвокаты обратились в Государственное бюро расследований. ГБР подтвердило получение заявления и начало проверять обстоятельства исчезновения военнослужащего. Позднее адвокат сообщил, что Каплунов освобожден, однако его местонахождение ему неизвестно.

Ночью и утром 2 сентября конфликт перешел в вооруженное противостояние. Сотрудники СБУ проводили обыск в доме на улице Шумского в Днепровском районе Киева в рамках расследования дела о предполагаемом теракте ФСБ. По версии СБУ, группа вооруженных людей попыталась воспрепятствовать следственным действиям, заблокировала автомобилями выезд и напала на оперативников. На место был вызван спецназ СБУ «Альфа», который применил оружие. Несколько участников сопротивления были задержаны. СБУ заявила, что они являются военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.

Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи устанавливают роль каждого участника и решают вопрос об окончательной юридической квалификации произошедшего. Отдельно обстоятельствами конфликта занимается Государственное бюро расследований.

Руководитель офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что расследование должно быть «тщательным и беспристрастным». При этом он подчеркнул, что никто не имеет права «безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы».

Вечером 2 сентября резко отреагировал Зеленский. Он назвал произошедшее «абсолютно позорным» и заявил, что «стрелять здесь, в Украине, можно только в оккупантов для защиты нашего государства». Президент сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко и потребовал пошагово проверить свидетельства и заявления всех участников. По словам Зеленского, по итогам расследования должна наступить ответственность, включая кадровые решения, а СБУ и ГУР должны провести собственные внутренние расследования.

Утром 3 сентября Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова. Украинские СМИ связывают это решение с объявленными после перестрелки кадровыми мерами, хотя в самом указе причины увольнения не указаны.

При этом остается неясным, какой именно процессуальный статус имел Каплунов и почему он оказался в распоряжении СБУ. РДК и его защита говорят о незаконном задержании или похищении. СБУ публично не сообщала о предъявлении Каплунову подозрения.

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