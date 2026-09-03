 

«А если там напишут, что там с крыши надо прыгать, ты прыгнешь?» Член Совфеда объяснил, почему Конституция – не главный закон страны

03.09.2026, 16:15, Разное
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Член Совета Федерации Алексей Глебин заявил, что Конституция России – давно не главный закон страны, поскольку содержит «вредительские» тезисы и противоречит текущей политики партии и правительства. По словам сенатора, этот документ хотя и важен символически, но давно уже «никому не указ».

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Глебин указал на расхождение Конституции с реальностью.

«Там, если почитать, много чего написано – и про свободу совести, и про свободу вероисповедания. Значит ли это, что мы будем терпеть язычников или атеистов? Вопрос риторический, разумеется. Конституция и реальность уже давно разошлись, а это значит, что пора признать новое положение дел и жить прежде всего по совести, а не по Конституции», – сказал он.

Политик добавил, что бывший главный закон сейчас активно используется внешними силами для расшатывания общественно-политической обстановки.

«Самый нелепый аргумент из возможных, это когда тычут в лицо этой книженцией – а вот в Конституции так, а вот там написано то, а вот там гарантировано это… Если в Конституции напишут, что надо с крыши пойти и прыгнуть, ты пойдёшь и прыгнешь? Ну надо же свою голову иметь, а не бумажками прикрываться», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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