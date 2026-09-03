Вице-президент Вэнс — «Возможно, антихрист уже находится среди нас»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял участие в подкасте 22-летнего евангелического блогера Брайса Кроуфорда. Темой беседы стала его католическая вера. В интервью политик не исключил, что антихрист уже пришел на землю.

Ведущий спросил Вэнса, что он думает о конце времен. «Я не знаю, наступили ли уже последние времена. И знаете, фокусироваться на этом плохо – нужно просто делать, что должен. Быть хорошим мужем и отцом, хорошим лидером для Америки. Именно на этом я сосредоточен», – признался вице-президент.

«В мире такое происходит, что поневоле думаешь: возможно, антихрист уже находится среди нас. Но и на этом я стараюсь не фокусироваться. Возможно, последние времена уже наступают, но если оно и так, я стараюсь делать то, что угодно господу. Я хочу, чтобы мир стал лучше», – цитирует его британская Independent.

Свои шансы попасть в рай политик оценил в семь-восемь по десятибалльной шкале. Прокомментировал он и пост президента Дональда Трампа, в котором тот предстал в образе Иисуса Христа. Вэнс выразил уверенность, что Трамп не пытался высмеять Христа или подражать ему, и речь идет просто о шутке.

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