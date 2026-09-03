 

Лида Мониава освобождена с ограничениями — ей запрещено пользоваться соцсетями

03.09.2026, 20:33, Разное
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Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по делу создательницы фонда и хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы, которая была накануне обвинена в распространении «фейков» об армии РФ, и избрал ей меру пресечения.

Мониава была освобождена с рядом ограничений: ей запрещено покидать дом в вечернее и ночное время (с 08:00 до 20:00 она может перемещаться, в том числе ездить на работу). Кроме того, по решению суда Лида Мониава не имеет права общаться со свидетелями по ее делу и пользоваться социальными сетями.

Напомним, Лида Мониава была обвинена на основании ее публикаций от 2023 года, в которых она писала о развязанной Россией войне в Украине. В случае признания ее виновной, Мониава рискует получить лишение свободы вплоть до 10 лет.

В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Мониаву на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии из-за публикаций в Telegram. Тогда она заявила, что не намерена уезжать из России.

Фонд «Дом с маяком», который Мониава возглавляет с 2018 года, оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым в Москве и Московской области. После начала войны Мониава создала отдельный фонд помощи беженцам из Украины, приграничных регионов РФ и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года этот проект прекратил работу.


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