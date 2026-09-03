«Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

Балтийский завод — один из главных партнеров «Росатома». Именно там построили плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» — самую северную АЭС в мире, — а также четыре атомных ледокола проекта 22220 типа «Арктика». Госкорпорация продолжает активно сотрудничать с заводом, большая часть заказов которого связана с проектами «Росатома».

Как рассказал журналу «Эксперт» глава «Росатома» Алексей Лихачев, корпорация задумалась о создании собственного производства. Его строительство оценивают в несколько десятков миллиардов рублей.

К важным задачам корпорации Лихачев отнес серийное строительство ледоколов 22220, потребность в которых продолжает расти. Другой проект — строительство плавучих атомных энергоблоков, перспективы которого в корпорации анализируют. Сейчас известно, что это будут десятки плавэнергоблоков.

«Поэтому там, где эффективно работать с партнером, мы будем работать с партнером. А там, где нужно создавать собственное производственное звено, будем его создавать», — поделился Лихачев.

Он пояснил, что именно по этой причине «Росатом» не исключает создания собственного предприятия под Мурманском. Место выбрали неслучайно — рядом расположены «Атомфлот» и портовая инфраструктура. Также к достоинствам локации Лихачев отнес близость к крупному городу и прямой выход в океан.

«Росатом» ранее обсуждал возможность, чтобы Балтийский завод вошел в структуру корпорации. Однако руководство завода решило, что он должен остаться частью Объединенной судостроительной корпорации. «Росатом» с решением согласился, при этом количество заказов госкорпорации с тех пор выросло.

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