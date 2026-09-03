 

«Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

03.09.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Балтийский завод — один из главных партнеров «Росатома». Именно там построили плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» — самую северную АЭС в мире, — а также четыре атомных ледокола проекта 22220 типа «Арктика». Госкорпорация продолжает активно сотрудничать с заводом, большая часть заказов которого связана с проектами «Росатома».

Как рассказал журналу «Эксперт» глава «Росатома» Алексей Лихачев, корпорация задумалась о создании собственного производства. Его строительство оценивают в несколько десятков миллиардов рублей.

К важным задачам корпорации Лихачев отнес серийное строительство ледоколов 22220, потребность в которых продолжает расти. Другой проект — строительство плавучих атомных энергоблоков, перспективы которого в корпорации анализируют. Сейчас известно, что это будут десятки плавэнергоблоков.

«Поэтому там, где эффективно работать с партнером, мы будем работать с партнером. А там, где нужно создавать собственное производственное звено, будем его создавать», — поделился Лихачев.

Он пояснил, что именно по этой причине «Росатом» не исключает создания собственного предприятия под Мурманском. Место выбрали неслучайно — рядом расположены «Атомфлот» и портовая инфраструктура. Также к достоинствам локации Лихачев отнес близость к крупному городу и прямой выход в океан.

«Росатом» ранее обсуждал возможность, чтобы Балтийский завод вошел в структуру корпорации. Однако руководство завода решило, что он должен остаться частью Объединенной судостроительной корпорации. «Росатом» с решением согласился, при этом количество заказов госкорпорации с тех пор выросло.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / «А если там напишут, что там с крыши надо прыгать, ты прыгнешь?» Член Совфеда объяснил, почему Конституция – не главный закон страны

03.09 / Замкомандира РДК Каплунов рассказал о похищении и девяти днях в «тайной тюрьме»

03.09 / Вице-президент Вэнс — «Возможно, антихрист уже находится среди нас»

03.09 / «Нет 60 FPS, устаревший геймплей»: Башар Асад усомнился в успешности новой части GTA VI

03.09 / ООН предупреждает — планету ждет полугодие аномальной жары

03.09 / Британец разработал «солнечный» велосипед для путешествия из Франции в Китай

03.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1653-й день войны

03.09 / Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

03.09 / Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой», а политику Мерца – «метастазами нацизма»

03.09 / Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике