ООН предупреждает — планету ждет полугодие аномальной жары

Климатическое явление Эль-Ниньо, подпитываемое аномально теплыми водами Тихого океана, стремительно набирает силу и пока не достигло своего пика. Синоптики практически не сомневаются: этот природный феномен продлится как минимум до конца февраля, а температура воздуха по всему земному шару в ближайшие месяцы будет выше обычной, пишет ООН.

«Текущий феномен уже полностью сформировался. Согласно свежим прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), к концу года он достигнет пика и станет «очень сильным». Вероятность того, что Эль-Ниньо сохранит силу до конца февраля, сейчас близка к 100%. ВМО еще никогда не давало столь однозначных прогнозов – ни для самого Эль-Ниньо, ни для противоположного, «охлаждающего явления» – «Ла-Нинья»», – говорится в сообщении.

ООН отмечает: особую тревогу ученых вызывает то, что скрывается под поверхностью океана: колоссальный резервуар очень теплой воды, который продолжит «подогревать» феномен в течение всей зимы. В некоторых зонах Тихого океана в июле и начале августа температура на глубине превышала норму более чем на восемь градусов Цельсия.

«Эль-Ниньо раздувается прямо на наших глазах. Научные данные не оставляют сомнений: планета вышла на неизведанную территорию, и температуры продолжают расти», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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