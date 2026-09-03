 

«Он был антисемитом»: Зеленский распорядился снести все памятники Богдану Хмельницкому

03.09.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале общенациональной кампании по борьбе с антисемитизмом, в рамках которой планируется демонтировать тысячи монументов ненавистников евреев. 

Начать украинский лидер хочет с памятников Богдану Хмельницкому, которого считает «отъявленным мерзавцем, который устраивал погромы и дружил с Россией».

«Мы сотрём всю память об этом человеке, который принёс столько зла украинцам и евреям. Через год в нашей стране не будет ни одного памятника Хмельницкому. А его место на пьедестале займёт Симон Петлюра», – пообещал Зеленский.

На проведение кампании из бюджета Украины выделено 500 млрд гривен. Киев планирует получить из фондов ЕС и США ещё порядка 300 миллионов долларов на создание новых памятников, которые будут «соответствовать историческому моменту». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / «Агентство» — российские власти усилили охрану пропагандистов

03.09 / Особые дрожжи способны перерабатывать пластиковые отходы в съедобную смесь

03.09 / Покушение в Киеве — тяжело ранен директор клиники репродуктологии

03.09 / В «Швабе» разработали УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

03.09 / Для средневековых писаний использовали шкуры овец, зараженных оспой

03.09 / Около Энгельса неизвестный на мотоцикле ранил высокопоставленного российского офицера ВКС

03.09 / Санчес был вынужден признать, что нет свидетельств причастности Израиля к нашествию на Сеуту

03.09 / Во время извержения вулкана на острове Фиджи экологи собрали с местного населения 170 тыс долларов углеродного налога

03.09 / Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандального контракта о поставках снарядов Украине

03.09 / После перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский уволил одного из силовых руководителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике