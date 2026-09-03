«Он был антисемитом»: Зеленский распорядился снести все памятники Богдану Хмельницкому

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале общенациональной кампании по борьбе с антисемитизмом, в рамках которой планируется демонтировать тысячи монументов ненавистников евреев.

Начать украинский лидер хочет с памятников Богдану Хмельницкому, которого считает «отъявленным мерзавцем, который устраивал погромы и дружил с Россией».

«Мы сотрём всю память об этом человеке, который принёс столько зла украинцам и евреям. Через год в нашей стране не будет ни одного памятника Хмельницкому. А его место на пьедестале займёт Симон Петлюра», – пообещал Зеленский.

На проведение кампании из бюджета Украины выделено 500 млрд гривен. Киев планирует получить из фондов ЕС и США ещё порядка 300 миллионов долларов на создание новых памятников, которые будут «соответствовать историческому моменту».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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