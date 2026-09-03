После перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский уволил одного из силовых руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести расследование перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны, произошедшей 2 сентября в Киеве.

По данным украинских СМИ, инцидент связан с задержанием заместителя командира «Русского добровольческого корпуса» Степана Каплунова. В результате стрельбы были ранены трое военнослужащих ГУР, двое из них, по словам адвоката Каплунова Тараса Боровского, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее на Newsru.co.il, утром 2 сентября СБУ и ГУР объявили о предотвращении теракта, который, по их утверждению, ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину в связи с Днем независимости. Имя предполагаемой цели официально не называлось.

Накануне РДК сообщил, что Каплунов, занимающий должность заместителя командира корпуса по боевой работе, несколькими днями ранее был «похищен неизвестными» во дворе дома. Его адвокаты обратились в Государственное бюро расследований. ГБР подтвердило получение заявления и начало проверять обстоятельства исчезновения военнослужащего. Позднее адвокат сообщил, что Каплунов освобожден, однако его местонахождение ему неизвестно.

Ночью и утром 2 сентября конфликт перешел в вооруженное противостояние. Сотрудники СБУ проводили обыск в доме на улице Шумского в Днепровском районе Киева в рамках расследования дела о предполагаемом теракте ФСБ. По версии СБУ, группа вооруженных людей попыталась воспрепятствовать следственным действиям, заблокировала автомобилями выезд и напала на оперативников. На место был вызван спецназ СБУ «Альфа», который применил оружие. Несколько участников сопротивления были задержаны. СБУ заявила, что они являются военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о сотрудниках ГУР. Адвокат Каплунова утверждает, что в результате стрельбы пострадали трое военнослужащих военной разведки. Источники СБУ и ГУР возлагают ответственность друг на друга.

Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи устанавливают роль каждого участника и решают вопрос об окончательной юридической квалификации произошедшего. Отдельно обстоятельствами конфликта занимается Государственное бюро расследований.

Руководитель офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что расследование должно быть «тщательным и беспристрастным». При этом он подчеркнул, что никто не имеет права «безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы».

Вечером 2 сентября резко отреагировал Зеленский. Он назвал произошедшее «абсолютно позорным» и заявил, что «стрелять здесь, в Украине, можно только в оккупантов для защиты нашего государства». Президент сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко и потребовал пошагово проверить свидетельства и заявления всех участников. По словам Зеленского, по итогам расследования должна наступить ответственность, включая кадровые решения, а СБУ и ГУР должны провести собственные внутренние расследования.

Утром 3 сентября Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова. Украинские СМИ связывают это решение с объявленными после перестрелки кадровыми мерами, хотя в самом указе причины увольнения не указаны.

При этом остается неясным, какой именно процессуальный статус имел Каплунов и почему он оказался в распоряжении СБУ. РДК и его защита говорят о незаконном задержании или похищении. СБУ публично не сообщала о предъявлении Каплунову подозрения.

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