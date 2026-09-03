ВСУ — ночью сбиты 135 из 163 БПЛА. МО РФ — перехвачены 416 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 163 БПЛА различных типов, включая несколько барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Одессе и Хмельницкой области, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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