Мадуро потребовал прекратить уголовное дело в США, сославшись на иммунитет главы государства

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от федерального суда в Нью-Йорке прекратить возбужденное против него уголовное дело о наркотрафике, заявив, что как глава суверенного государства обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования в США. Ходатайство подал его адвокат Барри Поллак.

Мадуро был захвачен американскими военными 3 января в ходе операции в Каракасе и доставлен в США. Сейчас он содержится в федеральной тюрьме в Бруклине и не признает вину. Его защита утверждает, что американский суд не имеет юрисдикции не только из-за иммунитета главы государства, но и потому, что действия, в которых обвиняется Мадуро, якобы относились к исполнению им официальных обязанностей.

Позицию защиты осложняет то, что Вашингтон не признает Мадуро президентом Венесуэлы с 2019 года, считая результаты выборов 2018 и 2024 годов сфальсифицированными. Американские суды в подобных спорах обычно учитывают позицию исполнительной власти. В качестве прецедента юристы называют дело бывшего панамского лидера Мануэля Норьеги, которому в 1990 году также не удалось добиться прекращения дела на основании иммунитета.

Прокуратура должна ответить на ходатайство Мадуро до 2 октября. Слушание по вопросу о прекращении дела назначено на 17 ноября. Если суд отклонит требование защиты, процесс должен начаться 1 июня 2027 года.

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