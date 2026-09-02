 

Туск — «Нет сомнений, что пожар на заводе, производящем компоненты для украинских БПЛА, был саботажем»

02.09.2026, 23:30, Разное
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменне, производящем компоненты для украинских беспилотных систем и боевых роботов, был устроен намеренно. Об этом сообщило государственное «Польское радио».

«В случае с предприятием в Скаржиско-Каменне нет никаких сомнений, что это был преднамеренный поджог, то есть акт саботажа», – заявил Туск 2 сентября перед заседанием правительства.

Туск связал инцидент с более широкой кампанией российских диверсий и дестабилизации в Европе. Премьер также заявил, что ближайшие недели и месяцы будут иметь решающее значение не только для войны РФ против Украины, но и станут серьезным испытанием для стран региона. По его словам, РФ намерена усиливать напряженность и предпринимать новые попытки дестабилизации.

Туск отдельно затронул вопрос финансирования диверсий. По его словам, РФ широко использует криптовалюты для оплаты и вербовки исполнителей поджогов и других подобных операций. Он назвал криптовалюты «основным, почти единственным» механизмом финансирования таких действий и призвал польский парламент принять закон, регулирующий рынок криптоактивов.

Пожар произошел в ночь с 30 на 31 августа. Завод производит компоненты польских и украинских беспилотников и роботизированных систем.

Согласно сообщениям в СМИ, проникновение на предприятие было зафиксировано в 12:23 ночи. Камеры наблюдения запечатлели мужчину в балаклаве, который перелез через забор. Это задействовало систему предупреждения, на место была вызвана полиция.

Предприятие в это время не работало. Прибывшим на место пожарным потребовалось два часа, чтобы справиться с возгоранием. Было начато расследование.


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