Основательнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве предъявлены обвинения, ей грозит до 10 лет колонии

Основательнице фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявлены обвинения в распространении «фейков» об армии. Об этом сообщило ТАСС.

«В случае признания Мониавы виновной по уголовному делу по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ она может быть лишена свободы на срок до 10 лет», – цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Адвокат Михаил Бирюков заявил РБК, что обвинение касается поста в Telegram-канале Мониавы, опубликованного в феврале 2023 года. По словам адвоката, Мониава вину не признает.

В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Мониаву на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии из-за публикаций в Telegram. Тогда она заявила, что не намерена уезжать из России.

Фонд «Дом с маяком», который Мониава возглавляет с 2018 года, оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым в Москве и Московской области. После начала войны Мониава создала отдельный фонд помощи беженцам из Украины, приграничных регионов РФ и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года этот проект прекратил работу.

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