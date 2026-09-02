 

Для лунного вездехода Pegasus выбрали лидар с дальностью обнаружения до километра

02.09.2026, 15:15, Разное
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию Lunar Outpost для разработки и поставки лунного вездехода Pegasus, который примет участие в миссиях программы «Артемида». Вездеход отправится на Луну вместе с астронавтами. Его задача — перевозить астронавтов и грузы, помогая им исследовать южный полюс естественного спутника Земли. Lunar Outpost планирует передать NASA луноход к ноябрю 2027 года.

В пресс-релизе компания AEye сообщила, что разработчик лунохода выбрал ее лидар Apollo. Его не разрабатывали специально для космических программ: изначально он предназначался для автомобилей, обороны и интеллектуальных транспортных систем.

Для чего транспорту лидар? Это своего рода система зрения для машин. Лазерный локатор не просто снимает местность как камера, он выстраивает цифровую модель окружающей среды, точно измеряя расстояние до объектов.

Apollo может обнаруживать объекты на расстоянии до одного километра. Угол обзора лидара — 120 градусов. Чтобы построить трехмерную модель пространства, он способен генерировать до 6,4 миллиона точек в секунду.

В AEye подчеркнули, что получение контракта позволяет компании расширить сферу деятельности и выйти на рынок космической техники. При этом лунная среда станет настоящим испытанием для датчика. На Луне нет атмосферы. К тому же у Apollo там не будет права на ошибку, да и отремонтировать его никто не сможет.

Lunar Outpost выбрала Apollo из-за его твердотельной конструкции, которая должна выдерживать условия лунного вакуума, экстремальные температуры и постоянную вибрацию. Достоинством оказался и компактный размер лидара, который позволит не увеличивать массу и объем вездехода. Кроме того, параметры работы датчика можно настроить под конкретную миссию.

Задача Apollo на вездеходе — помогать ему воспринимать окружающую среду: определять рельеф, замечать препятствия и давать данные для автономной навигации. Это позволит Pegasus перемещаться по сложной лунной поверхности и обеспечит как безопасность вездехода, так и находящихся там астронавтов.

«Lunar Outpost стремится обеспечить длительное присутствие людей на Южном полюсе Луны. Для этого нам нужны партнеры, которые смогут развиваться вместе с нами. Apollo поможет Pegasus лучше воспринимать окружающую среду, что позволит луноходу безопасно перемещаться, выполнять сложные автономные операции и приступить к созданию лунной базы NASA», — сказал директор по стратегии Lunar Outpost Форрест Мейен.


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