 

Число жертв катастрофы в Непале и китайском Тибете превысило 1100, около 4500 пропавших без вести

02.09.2026, 14:00, Разное
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Через неделю после катастрофического схода ледника и последовавшего наводнения в Гималаях число погибших в Непале достигло по меньшей мере 1114 человек, почти 4000 человек числятся пропавшими без вести. По оценке Reuters на утро 2 сентября, надежды найти новых выживших уменьшаются. Спасатели сосредоточены, в частности, на туннелях гидроэлектростанций, где могут находиться люди.

В соседнем Тибете китайские власти сообщают о 16 погибших и 546 пропавших без вести. Среди пропавших – 261 иностранный житель из 23 стран. 2 сентября Китай восстановил движение по национальной трассе G216 к пограничному переходу Гьиронг, что впервые позволило доставить тяжелую технику непосредственно в пострадавший район. До этого значительную часть оборудования и грузов приходилось перебрасывать по воздуху.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения части ледника, которое перекрыло реку и привело к образованию временной плотины. После ее прорыва огромная масса воды, грязи и камней обрушилась на населенные пункты и инфраструктуру по обе стороны непальско-китайской границы. По оценке ООН, на пострадавшей территории осталось около 2,2 миллионов тонн обломков и наносов.

В Непале спасены 279 человек, около 3500 эвакуированных находятся во временных убежищах. Власти постепенно переходят от поисково-спасательной операции к восстановительным работам, однако предупреждают об опасности новых оползней и санитарных проблем из-за повреждения водоснабжения и большого числа перемещенных жителей.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями.


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