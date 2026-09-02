 

В Севастополе взорван автомобиль Mazda, находившийся в нем мужчина тяжело ранен

02.09.2026, 11:30, Разное
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Утром 2 сентября в Гагаринском районе Севастополя, на улице Колобова взорвался автомобиль Mazda, после чего машина загорелась. Находившийся в автомобиле мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован. На месте работают экстренные службы и следователи.

По предварительной информации российских Telegram-каналов, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля. Официального подтверждения этой версии на момент публикации нет, личность пострадавшего и возможный мотив нападения также не раскрываются.

Это второй подобный инцидент в Гагаринском районе Севастополя за последние недели. В августе на Столетовском проспекте в результате срабатывания СВУ погиб военнослужащий российских вооруженных сил. Следственный комитет РФ тогда возбудил уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, заявив, что устройство было прикреплено к днищу автомобиля.

Пока российские правоохранительные органы не заявляли о связи между двумя взрывами и не сообщали о причастности украинских спецслужб к сегодняшнему инциденту.


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