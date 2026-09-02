Главу фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву доставили в Следственный комитет РФ

Основательницу и директора благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву утром 2 сентября доставили на допрос в Следственный комитет РФ. Как сообщил «Медузе» один из ее адвокатов, формально Мониава не задержана, однако ей может грозить уголовное дело по статье 207.3 УК РФ – о распространении «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах.

По данным других российских СМИ, перед доставлением Мониавы в СК у нее прошел обыск. Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что обвинение ей пока не предъявлено. Какие именно публикации стали поводом для возможного уголовного преследования, не уточняется.

В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Мониаву на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии из-за публикаций в Telegram. Тогда она заявила, что не намерена уезжать из России.

Фонд «Дом с маяком», который Мониава возглавляет с 2018 года, оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым в Москве и Московской области. После начала войны Мониава создала отдельный фонд помощи беженцам из Украины, приграничных регионов РФ и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года этот проект прекратил работу.

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