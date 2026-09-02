Авианосец Abraham Lincoln после девяти месяцев в море прибыл в Паттайю

Американский авианосец Abraham Lincoln, который провел в море около 286 дней, прибыл в таиландский порт Лаем Чабанг, расположенный рядом с Паттайей. 5000 членам экипажа атомного гиганта впервые за девять месяцев представилась возможность сойти на берег.

Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавший во время длительного похода, продлится пять дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года, последний его заход в порт был на Гуаме в декабре.

Abraham Lincoln принимал активное участие в военных действиях против Ирана, однако из-за невозможности использовать базу в Бахрейне экипаж не получал необходимое снабжение, а вышедшие из строя узлы, включая туалеты, не удавалось отремонтировать. Сообщалось и о попытках самоубийства на борту.

«Наше прибытие в Лаем Чабанг предоставит морякам и морским пехотинцам заслуженную возможность отдохнуть и зарядить батарейки», – заявил командующий Третьей авианосной ударной группой контр-адмирал Роберт Логран.

Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами не пытаться нажиться на американских гостях.

Накануне прибытия правоохранительные органы провели операцию против проституток. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью – один из главных центров мировой секс-индустрии. Здесь их насчитываются десятки тысяч.

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