 

В Перми произошел пожар на одном из головных предприятий «Роскосмоса»

02.09.2026, 12:00, Разное
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В Перми произошел пожар на заводе «Протон-ПМ», одном из головных предприятий российской космической отрасли. Местные Telegram-каналы сообщали, что в небо поднимается столб черного дыма, чувствуется сильный запах пластмассы.

Как сообщило МЧС, информация о пожаре в поселке Новые Ляды поступила в 06:30 утра: «На место отправили 80 спасателей и 28 машин спецтехники: «Пожар повышенного ранга № 2 на площади был локализован на площади в 2100 квадратных метров в 07:56, пострадавших и погибших нет». Впоследствии было сообщено о ликвидации возгорания.

Министерство не подтверждает, что возгорание произошло на предприятии «Роскосмоса», администрация завода также воздерживается от комментариев. Начато следствие, пишет пермский сайт 59.ru.

Он отмечает, что «Протон — Пермские моторы» — одно из крупнейших ракетно-космических предприятий госкорпорации «Роскосмос». В 2019 году на его площадке в Новых Лядах открыли новый корпус производства ракетных двигателей РД-191, а в 2025 году запустили производство двигателей космических ракет-носителей «Ангара».

Весной 2026 года гендиректор «Роскосмоса» анонсировал перенос производства ракетных двигателей «Энергомаша» из подмосковных Химок» на завод «Протон-ПМ».


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