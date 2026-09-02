Крымские специалисты разработали систему подземной мобильной связи

Изображение: сгенерировано нейросетью

Ученые Крымского федерального университета при поддержке специалистов Русского географического общества создали и протестировали инновационную систему мобильной связи, необходимую для подземных работ, которая сохраняет работоспособность на глубине до 2 километров. Разработка призвана обеспечить шахтерам возможность экстренно вызвать помощь.

Принцип работы разработанной в Крыму системы достаточно прост: в шахте прокладывают оптоволоконный кабель, а к стандартному мобильному телефону подключают специальную приставку — она работает как мини‑роутер и позволяет вести разговор даже на значительной глубине.

Еще одним важным элементом комплекса стали мониторинговые онлайн‑станции — их ученые КФУ и РГО установили в августе текущего года в пещере Крубера (Абхазия) на отметке порядка 2 км. Оборудование передает в реальном времени данные о температуре и уровне углекислого газа.

Кроме того, сами мониторинговые станции с датчиками и газоанализаторами могут быть полезны и самим шахтерам, так как позволяют вовремя обнаружить утечку газа и оперативно среагировать на опасную ситуацию.

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