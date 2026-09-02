 

СБУ и ГУР заявили о предотвращении покушения ФСБ на одного из лидеров российской оппозиции

02.09.2026, 10:00, Разное
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Служба безопасности Украины и Главное управление разведки минобороны Украины заявили, что предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российской оппозиции. Человек, который был целью покушения, прибыл в Украину в связи с празднованием Дня независимости страны. Имя оппозиционера украинские спецслужбы не раскрывают.

Как пишет .»Интерфакс-Украина», СБУ ограничилась сообщением о предотвращении теракта и отметила, что продолжаются оперативно-следственные действия. Других подробностей операции официально пока не приводится.

Украинские и российские оппозиционные СМИ также не называют предполагаемую цель покушения. В публикациях упоминается, что в этот период в Украине находились несколько известных российских оппозиционных деятелей – в частности, фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский и российский юрист и блогер Марк Фейгин. Однако подтверждений того, что покушение готовилось на кого-либо из них, нет.


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