Судья разрешил обвинению добиваться смертной казни по делу об убийстве Чарли Кирка

23-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве правого активиста и основателя Turning Point USA Чарли Кирка, заявил в суде, что не виновен ни по одной из предъявленных статей обвинения, включая убийство при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура настаивает на смертной казни, отмечая особую тяжесть преступления, такую, как открытие стрельбы, когда на месте находилось множество людей. Защита предприняла попытки смягчить максимально возможное наказание, однако судья Тони Граф согласился с обвинением.

«Это решение – важный шаг в нашем стремлении добиться справедливости. Каждый такой шаг обладает весом всего, что отняло у нас убийство Чарли. В первую очередь – отняло у детей, которые будут расти без отца», – сказала семья Кирка.

Робинсону вменяется семь пунктов обвинения, включая предумышленное убийство, использование огнестрельного оружия в преступных целях, воспрепятствование правосудию, попытки оказать давление на свидетелей и совершение тяжкого преступления в присутствии детей.

Окружной прокурор округа Юта Джефф Грей, оглашая обвинительное заключение, зачитал переписку между Робинсоном и его соседом по комнате, транс-персоной, с которой обвиняемый состоял в романтических отношениях. В сообщениях Робинсон хвастался, что застрелил Кирка, поскольку ему «надоела его ненависть». «Умоляю, скажи, что ты пошутил», – ответил ему сосед.

Под своей клавиатурой в комнате Тайлер Робинсон, по словам обвинения, оставил записку для соседа: «У меня появилась возможность убрать Чарли Кирка, и я собираюсь это сделать».

Винтовка, которую использовал Робинсон, была уникальной, и когда-то принадлежала его деду, а затем была подарена Тайлеру Робинсону. После убийства Чарли Кирка отец Тайлера подозревал своего сына, он попросил прислать ему фотографию оружия, но Робинсон этого не сделал: как известно, он спрятал винтовку недалеко от места преступления.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, пуля попала в шею.

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