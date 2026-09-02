Зеленский объявил о закрытии воздушного пространства России

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 сентября выступил с предупреждением для иностранных авиакомпаний, страховщиков и тех, кто использует российские аэропорты: воздушное пространство РФ становится все более опасным.

«Украина не угрожает гражданской авиации. Но активность наших БПЛА в российском небе станет такой, что на нее следует обратить внимание. Российские власти об этом не сообщают, но фактически, небо над Россией будет закрыто. Начатая Россией война закрывает ее небо», – сообщил он в мессенджере Telegram.

«Мы не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем наших партнеров: российское небо более не безопасно. Об этом должны знать и послы государств в Киеве и в Москве. Каждый из них знает, что война принесла Украине, нашему народу, и должен донести эту информацию до своих правительств», – пишет президент.

«Это стоит знать и авиакомпаниям, которые летают в Москву, Санкт-Петербург и другие важные города. Министерство иностранных дел Украины и другие органы власти предоставят международным инстанциям полную информацию об опасности российского неба. Гражданской авиации нечего делать среди дронов», – добавил он.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявление Зеленского заявкой на государственный терроризм. «И обращаю внимание, что они просят нас возобновить переговоры, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут», – заявил журналистам на саммите ШОС в Бишкеке.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro