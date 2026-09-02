В Красноярске осужден за государственную измену обладатель шведского гражданства

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Максима Артемова, у которого есть как российское, так и шведское гражданство. Основанием стал перевод денег украинскому военному, что было квалифицировано как государственная измена. Он также приговорен к двум годам ограничения свободы и штрафу в 200000 рублей.

Как пишет ФСБ, Артемов ранее был осужден в РФ по ст. 162 УК («Разбой»), после освобождения из мест лишения свободы в 2002 году он переехал в Швецию и получил гражданство. Позднее мужчина переехал в Одессу. В 2024 году он, по информации ФСБ, «оказал финансовую помощь военнослужащему вооруженных сил Украины». Во время приезда в Российскую Федерацию Артемов был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту.

Следственным отделом УФСБ РФ по Краснодарскому краю в отношении него возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) УК России.

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