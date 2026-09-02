80% американских выпускников не смогли вспомнить все буквы алфавита

Результаты общенационального тестирования, проведённого министерством образования США, вызвали беспокойство педагогов и родителей. Выяснилось, что лишь каждый пятый выпускник средней школы способен без ошибок воспроизвести английский алфавит от A до Z.

Средний показатель по стране составил 16,3 буквы на человека, что на 0,7 буквы меньше, чем в прошлом году.Исследование проводилось в 2400 школах по всей стране, включая старшую школу имени Джорджа Вашингтона в Оклахома-Сити и академию Линкольна в штате Мэн. Ученикам предлагалось записать алфавит на чистом листе бумаги за 10 минут. Большинство испытуемых уверенно начинали с «A, B, C», однако после буквы «G» наступал заметный спад концентрации. Показательно, что лучше всего выпускники помнили буквы, встречающиеся в аббревиатурах популярных соцсетей и брендов: K, T, X и W. Буква «Q» была названа лишь 4% опрошенных, а некоторые учащиеся искренне считали, что после «R» идут X, Y и Z.

Методист из Бостона Джессика Харрисон связывает провал с переходом школьников на голосовой ввод и автозамену.

«Дети не запоминают буквы, они запоминают иконки приложений. Если спросить их, что идёт после Q, они назовут QR-код», – говорит она.

В министерстве образования сформировали рабочую группу по разработке дополнительных курсов «Алфавитной грамотности» для студентов колледжей.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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